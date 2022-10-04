BAL’da sezon gollü başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta sezonun ilk maçları oynandı. Malatya derbisine sahne olan haftada Yeşilyurt Belediyespor-Malatya İdmanyurdu ile Akçadağspor-Arapgirspor karşılaştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 1. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Sezonun ilk haftasında Malatya takımları birbirleriyle kozlarını paylaştı. Geçen sezon TFF 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e düşen Yeşilyurt Belediyespor ilk maçında Malatya İdmanyurdu’nu 2-0’la geçti. Yeşiltepe’de oynanan maçta Yeşilyurt Belediyespor’un golleri Erhan Gözetlik ve Aziz Ceylan’dan geldi. Ligde ilk kez yer alan Arapgirspor ile Akçadağspor ise Akçadağ İlçe Stadı’nda karşılaştı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arapgirspor ise Osman Türkmen, Burak Ağaoğlu ve Mehmet Titiz’in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. Aynı grupta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor sahasında konuk ettiği Elazığ Aksaray Gençlikspor’u 4-0’la geçerek haftayı lider tamamlandı.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Adnan Fırat, Erkan Van, Ergin Turan ve Futbol İl Temsilci Kahraman Fırat tarafından BAL Ligi açılış maçında iki takım ve müsabaka hakemlerine çiçek taktim edildi. MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir beraberinde TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan ile BAL liginin öncelikle hayırlara vesile olması, sakatlıksız kazasız belasız bir lig olması dileklerini iletilerek başarılar dilediler.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 1. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 2-0 Malatya İdmanyurdu

Akçadağspor 0-3 Arapgirspor

Kahta 02 Spor 1-3 Adıyamanspor

Kahramanmaraş İstiklalspor 4-0 Aksaray Gençlikspor

Dersimspor 1-1 Viranşehir Belediyespor

Elbistanspor 0-1 Fırat Üniversitesi

Siverek Belediyespor 2-0 12 Bingölspor