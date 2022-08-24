BAL’da rakipler belli oldu

2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belirlendi. Buna göre Akçadağspor, Arapgirspor, Malatya İdmanyurdu ve Yeşilyurt Belediyespor bu sezon 2. Grup’ta mücadele verecek.

MURAT İPEKTEN

Amatör İşlerden Sorumlu TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig çalışma grubu, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) gruplarını belirledi. 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14’er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan on dört takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan 2022-2023 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Malatya’yı bu sezon BAL’da Akçadağspor, Arapgirspor, Malatya İdmanyurdu ve Yeşilyurt Belediyespor takımları temsil edecek. Malatya takımlarının bulunduğu Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alacak takımlar şöyle: 12 Bingölspor, Adıyamanspor, Akçadağspor, Arapgirspor, Dersimspor, Fırat Üniversitesi, Elazığ Aksaray Gençlikspor, Elbistanspor, Kahramanmaraş Belediye Gençlikspor, Kahta 02 Spor, Malatya İdmanyurdu, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Siverek Belediyespor, Viranşehir Belediyespor.