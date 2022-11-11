BAL’da Malatya takımları içerde sahne alacak

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2. Grup’ta yer alan Malatya takımları bu hafta sezonun yedinci karşılaşmalarına çıkacaklar. Geçtiğimiz sezon veda ettiği 3. Lig’e tekrar yükselmeyi planlayan Yeşilyurt Belediyespor zirve yarışındaki iddiasını Elbistanspor karşısında sürdürmeyi planlarken, haftanın açılış maçında Malatya İdmanyurdu ile Arapgirspor karşı karşıya gelecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 12-13 Kasım tarihlerinde 7. hafta heyecanı yaşanacak. Adıyamanspor ile Akçadağspor’un ligden ihraç edilmesiyle grupta mücadele veren takım sayısı 12’ye düşerken 7. haftada 5 müsabaka oynanacak. Ligdeki 6 maçın 6’sını da kazanan Kahramanmaraş İstiklalspor 18 puanla liderliğini sürdürürken, Adıyamanspor ile oynaması gereken haftayı boş geçerek hükmen galip sayılacak.

Liderin bir basamak gerisinde bulunan 15 puanlı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Elbistanspor’u konuk edecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada 13 Kasım Pazar günü saat 13.00’de başlayacak müsabakayı Orhan Karaboğa, İbrahim Aksoy ve Gökhan Karaboğa hakem üçlüsü yönetecek. Geçen hafta deplasmanda Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor’u 1-0 yenen Yeşilyurt temsilcisi bu haftada galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Haftanın açılış maçında ise Malatya İdmanyurdu ile Arapgirspor karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada 12 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak müsabakayı Hamza Pehlivan, Abdulkerim Dalgaç ve Mehmet Zekat Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. Bu karşılaşma öncesi grupta Malatya İdmanyurdu’nun 3 puanla 12. sırada yer alırken, Arapgirspor 7 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2. Grup’ta haftanın maç programı şu şekilde:

12 KASIM CUMARTESİ

13.00 Malatya İdmanyurdu-Apragirspor (Yeşiltepe 1)

13.00 Aksaray Gençlikspor-Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor

13 KASIM PAZAR

13.00 12 Bingölspor-Viranşehir Belediyespor

13.00 Yeşilyurt Belediyespor-Elibstanspor (Yeşiltepe 1)

13.00 Kahta 02 Spor-Dersimspor