BAL’da kura 7 Eylül’de çekilecek

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 Sezonu BAL fikstürünün 7 Eylül’de belirleneceğini duyurdu. Bu sezon BAL’da 2. Grup’ta yer alacak olan Akçadağspor, Arapgirspor, Malatya İdmanyurdu ve Yeşilyurt Belediyespor’un maç takvimi kura çekiminin ardından belli olacak.

TFF’nin açıklamasında, 2022-2023 Sezonu Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı 07 Eylül 2022 Çarşamba günü yapılacağı ifade edilirken, Altı ve daha fazla takımla temsil edilen Ankara, Bursa İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacaklarının kurası kendi illerinde düzenlenen kura çekimleri ile belirlendi. İstanbul 5 (beş), Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli takımları 2 (iki) ayrı grupta yer alacaklar.

01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının fikstür çekimi 07 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mahallesi Poligon Caddesi Bina No. 2 İstinye-Sarıyer /İstanbul adresinde yapılacak olup, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Ligi 14 grupta 196 takımın katılımıyla oynanacaktır.