BAL’da kontenjan 2’ye düştü!

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Malatya gelecek sezon 2 takımla temsil edilecek. Bu karar sezonun başlamasına sayılı günler kalan TFF tarafından alındı. Yani bu sezon BAL’daki 4 temsilcimizden Akçadağspor, Arapgirspor, Malatya İdmanyurdu ve Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig’e yükselemezlerse 4 takımdan ikisi amatör kümeye düşecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1.hafta karşılaşmaları 1-2 Ekim tarihlerinde oynanacak. Akçadağspor, Arapgirspor, Malatya İdmanyurdu ve Yeşilyurt Belediyespor bu sezon 2. Grup’ta mücadele edecek. Aynı grupta Malatya takımlarıyla birlikte toplam 14 ekip yer alacak. Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon ayrıca 80 ilden 14’er takımın yer aldığı 14 grupta toplam 196 takım mücadele verecek. Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

BAL 2. Grup’ta haftanın maç programı şöyle:

1 EKİM CUMARTESİ

14.00 Yeşilyurt Belediyespor-Malatya İdmanyurdu (Yeşiltepe 1)

2 EKiM PAZAR

14.00 Elbistanspor-Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor

14.00 Siverek Belediyespor-12 Bingölspor

14.00 Kahta 02 Spor-Adıyamanspor

14.00 Akçadağspor-Arapgirspor (Akçadağ İlçe Stadı)

14.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Aksaray Gençlikspor

14.00 Dersimspor-Viranşehir Belediyespor

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan yeni BAL statüsüne göre, ligde 3 takım bulundurma hakkı olan Malatya’nın kontenjanı 2023-2024 sezonunda 2 takıma düşürüldü. Arguvanspor’un geçen sezon 3. Lig’e çıkması ve Yeşilyurt Belediyespor’un aynı sezonda BAL’a düşmesi nedeniyle bu yıl 4 takımla temsil edilen Malatya’nın gelecek sezonki kontenjanının 2’ye düşürülmesine ise anlam verilemedi.

Yayınlanan statüye göre bu yıl 4 takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir diğer üç takım küme düşmezse, üç takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan bir takım BAL’da kalacak. En alt sırada yer alan iki takım yerel lige düşecek.

4 takımdan hiçbiri TFF 3. Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, dört takım arasında sezon sonu puan tablosunda en üst sırada olan takım BAL’da kalacak. En alt sırada olan iki takım yerel lige düşecek. 1. Amatör Lig birincisi olan takım BAL’da en üst ikinci sırada olan takım ile baraj müsabakası oynayacak.

4 takımdan hiçbiri TFF 3. Lig’e yükselmez, iki takım küme düşerse, kalan iki takımdan üst sırada olan takım BAL’da kalacak ve alt sırada olan takım yerel lig birincisi ile baraj müsabakası oynayacak.