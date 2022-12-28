BAL’da ilk yarı tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2022-2023 sezonunun ilk yarısı oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Sezonun son haftasında Yeşilyurt Belediyespor ile Arapgirspor galip gelirken Malatya İdmanyurdu farklı mağlup oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcileri hafta sonunda oynadıkları maçlarla birlikte ilk yarıyı tamamladı. Grupta zirve takibini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor ile Arapgirspor devre arasına galibiyetle girerken, kötü bir sezon yaşayan Malatya İdmanyurdu ilk yarının son maçında sahasında farklı mağlubiyet aldı.

Geçen hafta sahasında grup lideri Kahramanmaraş İstiklalspor ile golsüz berabere ayrılan Yeşilyurt Belediyespor, bu hafta deplasmanda Aksaray Gençlikspor’u 2-0’la geçti. Elazığ’da oynanan karşılaşmada yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6 ve 55. dakikalarda Hüseyin Onur Kaçar kaydetti. Malatya temsilcisi bu galibiyetle devre arasına 29 puanla üçüncü basamakta girdi.

Bu sezon grupta inişli çıkışlı bir grafik çizen Arapgirspor haftayı Elbistanspor’u 2-1 yenerek 3 puanla kapattı. Arapgir İlçe Stadı’nda oynana mücadelenin 20. dakikasında Burak Ağaoğlu ve 29. dakikasında Osman Türkmen’in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde giren mor beyazlılar, Elbistanspor’dan Efe Çopur’un 67. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 22’ye yükselten Arapgirspor ilk yarıyı 7. sırada tamamladı.

Şanssız bir sezon geçiren Malatya İdmanyurdu ise konuk ettiği Siverek Belediyespor’a 9-1 yenilerek ligin devre arasına morali bozuk şekilde girdi. Farklı mağlubiyetin ardından teknik sorumlu Engin Beltekin görevi bıraktı. Ligde 13 maçta 10 puan toplayan Malatya İdmanyurdu ilk yarıyı 11. sırada kapattı.