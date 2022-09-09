BAL’da fikstür belirlendi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi yapıldı. 1-2 Ekim tarihlerinde başlayacak ligde 2. Grup’ta yer alan Malatya takımları sezonun ilk haftasında birbirleriyle kozlarını paylaşacak.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi toplantısı TFF Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirildi. 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig’de 80 ilden 14’er takımın yer aldığı 14 grupta toplam 196 takım mücadele verecek.
Altı ve daha fazla takımla temsil edilen Ankara, Bursa İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri takımlarının hangi gruplarda yer alacaklarının kurası kendi illerinde düzenlenen kura çekimleri ile belirlendi. İstanbul 5 (beş), Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli takımları 2 (iki) ayrı grupta yer aldı.
Grup müsabakaları sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. BAL müsabakaları 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak.
Malatya takımlarının yer alacağı 2. Grup’ta ilk hafta maç programı şöyle:
Elbistanspor-Fırat Üniversitesi
Akçadağspor-Arapgirspor
Dersimspor-Viranşehir Belediyespor
Kahta 02 Spor-Adıyamanspor
Siverek Belediyespor-12 Bingölspor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Malatya İdmanyurdu
Kahramanmaraş İstiklalspor-Aksaray Gençlikspor
Hedef en az 1 puanla ayrılmak!
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