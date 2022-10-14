BAL ekipleri 3. hafta maçlarına çıkacak

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) geçen haftayı puansız kapatan Malatya ekipleri gruplarında üçüncü maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Ligde bu hafta Yeşilyurt Belediyespor ve Akçadağspor rakipleriyle evinde karşılaşırken Arapgirspor ile Malatya İdmayurdu takımları deplasmanda sahne alacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele veren Malatya ekipleri 16 Ekim Pazar günü sezonun 3. Hafta maçlarına çıkacaklar. Geçen hafta deplasmanda 12 Bingölspor’a 1-0 mağlup olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor bu hafta evinde Adıyamanspor’u konuk edecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada saat 14.00’de başlayacak karşılaşmayı Cem Çubukcu, Ahmet Algün ve Mahir Selenga Mısır hakem üçlüsü yönetecek.

Tarihinde ilk kez BAL’da mücadele eden Akçadağspor ise evinde Elbistanspor ile karşı karşıya gelecek. Akçadağ İlçe Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak mücadelede Perihan İlçektay, Ümit Yalçın Eser ve Erkan Arslan hakem üçlüsü görev alacak.

Geçen hafta iki kez öne geçtiği maçta Elazığ Aksaray Gençlikspor’a 4-2 kaybeden Malatya İdmayurdu bu hafta Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanında sahne alacak. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde saat 14.00’de başlayacak karşılaşmayı Adem Bozkurt, Halil Karakuş ve Muhammed Enes Sarmaşık hakem üçlüsü yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Akçadağspor’u 3-0 yenen ikinci maçta sahasında Dersimspor’a 3-0 kaybeden Arapgirspor da bu hafta Kahta 02 Spor’a konuk olacak. Kahta İlçe Stadı’nda oynanacak mücadelede Nurullah Kahraman, Serhat Günay ve Barış Karakuş hakem üçlüsü görev yapacak.

Grupta 2.hafta itibariyle Kahramanmaraş İstiklalspor ile Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor 6 puanla zirveyi paylaşırken, Dersimspor, Viranşehir Belediyespor, Adıyamanspor ve Siverekspor’un 4 puanı bulunuyor. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Arapgirspor, 12 Bingölspor ve Aksaray Gençlikspor’un 3 puanı bulunurken, Elibstanspor, Malatya İdmanyurdu, Kahta 02 Spor ve Akçadağspor’un henüz puanı bulunmuyor.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta haftanın maç programı şöyle: Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyamanspor (Yeşiltepe 1 Nolu Saha), Akçadağspor-Elibstanspor (Akçadağ İlçe Stadı), Kahta 02 Spor-Arapgirspor (Kahta İlçe Stadı), Siverek Belediyespor-Viranşehir Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor-Malatya İdmanyurdu (Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi), Dersimspor-Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor, Aksaray Gençlikspor-12 Bingölspor