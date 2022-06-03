“Bal denetimi az yapılıyor”

HÜSEYİN KOCAMAN

Bal rekoltesinin bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha fazla olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, bu yıldan ümitli olduklarını kaydetti. Ayrıca marketlerdeki bal denetimiyle ilgili de konuşan Çolak, “Balla ilgili denetimler az yapılıyor. Biz bal denetiminin diğer gıdalarda olduğu gibi marketlerde daha sık yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Şeker ihtiyacı olan arılar sonunda yaylalara çıktı, az da olsa üretim başladı. İlerleyen zamanlarda üretimin çoğalacağını dile getiren Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, bal rekoltesinin bu yıl daha fazla olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Şekeri şimdiye kadar dağıttıklarını dile getiren Çolak, şu anda ellerinde şeker kalmadığını söyledi.

“BAL ÜRETİMİNDE ARTIŞ OLACAK”

“Şekere de ihtiyacımız çok fazla kalmadı” diyen Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık arılarımız yaylalara çıkıyor. Şekere olan ihtiyacımız sonbaharda olacak. Bu konuda devletten yine yardım talebinde bulunacağız. Şimdi doğa güzel, arılar iyi durumda ve biz bu yılki rekolteden oldukça umutluyuz. Şimdilik arılarımız kendisine yetecek şekilde bal yapıyor. Bundan sonra yavaş yavaş bal üretiminde artış olacak. Geçen yıl 900 ton bal rekoltemiz olmuştu. Bu yıl Allah’tan bir şey olmazsa daha fazla bal rekoltesi bekliyoruz. Bal tüketicileri bizlere söylüyorlar ve marketlerde değişik ballar gördüklerini dile getirip, bu balların doğal olup olmadığını soruyorlar. Biz bu ballarla ilgili bir şey bilmiyoruz. Sadece balla ilgili denetimler az yapılıyor. Biz bal denetiminin diğer gıdalarda olduğu gibi marketlerde daha sık yapılmasını talep ediyoruz.”