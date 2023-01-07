BAL ’da ilk yarı değerlendirmesi

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sezon başında Malatya’dan 4 takımın katıldığı Bölgesel Amatör Lig’de sezonun ilk yarısı 25 Aralık’ta tamamlanırken, ligin ikinci yarısı 29 Ocak’ta oynanacak 14.hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. 14 takımın yer aldığı 2.grupta sezon içerisinde Akçadağspor ve Adıyamanspor’un ligden ihraç edilmesiyle mücadele eden takım sayısı 12’ye düştü. Sezonun ilk yarısında oynanan 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puan toplayan Kahramanmaraş İstiklalspor 37 puanla birinci sırada bulunuyor. İkinci sıradaki Dersimspor’un 32, üçüncü sıradaki Yeşilyurt Belediyespor’un 29 puanı bulunuyor. Diğer Malatya ekiplerinden Arapgirspor ilk yarıyı 22 puanla 7. sırada tamamlarken, Malatya İdmanyurdu ise 10 puanla 11. sırada yer aldı.

80 şehirden 196 takımın katıldığı ve 14 Grupta 01-02 Ekim 2022 tarihlerinde oynanan ilk hafta müsabakalarıyla başlayan müsabakaların 1. devresi 24-25 Aralık 2022 tarihinde oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, toplamda bin 227 müsabaka oynandı.

BAL’da 2.Grupta Adıyamanspor, Akçadağspor (Malatya), 5.Grupta Kardemir Karabükspor, 6.Grupta Başkent Şafakspor (Ankara), 8.Grupta Antalya Kemerspor, 13.Grupta Kavaklıspor (Kırklareli) takımları iki müsabakaya çıkmayarak talimatlar gereği AFDK tarafından bir alt lige düşürüldü.

Toplam 3 bin 259 golün atıldığı müsabakalarda; 39 gol ile Ermaş Muğlaspor 35 gol ile Niksar Belediyespor (Tokat) 33 gol ile Kahramanmaraş İstiklalspor en çok gol atan takımlar olurken, Yunus Emre Belediyespor’dan (Manisa) Enes Yıldırım, Ermaş Muğlaspor’dan Sergen Şakirler, 13 er gol ile en fazla gol atan isimler oldular.

İlk yarıda; Yönetim Kurulu tarafından 1 takıma, Amatör Disiplin Kurulu tarafından 14 takıma, hükmen mağlubiyet cezası uygulanırken, 44 yönetici ve teknik adama da hak mahrumiyeti cezası verilmiştir. Ayrıca, 15 müsabakaya seyircisiz oynama cezası verilirken, 7 takıma da 3 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

7 kırmızı kart ile; Vangölü Sportif Faaliyetler Spor 6 kırmızı kart ile; Batman 72 Belediyespor Çibril Kırıkalan Demirspor (Denizli), Davutlar Belediyespor (Aydın) Güreller Lojistik Yeşil Çınarspor (Denizli) en çok kırmızı kart gören takımlar oldu.