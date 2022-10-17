“Bakkal fabrikadan almak istiyor”

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın, Malatya Şeker Fabrikasının esnaflara torba şeker vermesi için başvuruda bulunduklarını ve süreci takip ettiklerini bildirdi.

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın, beraberinde Başkan Vekili Mehmet Ali Ateş ve bakkal esnafı Mahmut Çeker ile birlikte Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun’u ziyaret ederek, bakkal esnafına yeni sezonda torba ile şeker verilmesi uygulamasının yeniden başlatılması talebini içeren başvuruda bulundu.

Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın, “Bakkal esnafımız Aralık 2021 sonuna kadar sevk irsaliyesi ile Malatya Şeker Fabrikasından haftalık 20 torba şeker alabiliyordu. Maalesef 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle yarım asırlık uygulama kaldırılarak, bakkal esnafı aracı şirketlere yönlendirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim’de Malatya’ya geliyor. Malatya’nın sayın 4 milletvekilinden de şekerin neden bakkal esnafına verilmediğini, neden aracı şirkete aktarıldığını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmelerini bakkal esnafımız adına talep ediliyoruz. Bakkal esnafı Şekerini direk fabrikadan alsın, aracı şirkete giden fark indirime yansısın. Malatya Şeker Fabrikasında bakkal esnafına torbayla şeker satışının durdurulmasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşadık ve Malatya’da 1.400 bakkal esnafı mağdur olmuştur. Yarım asırdır var olan uygulama kaldırılınca şeker piyasasında sıkıntı yaşandı.” ifadelerini kaydetti.(Bülten)