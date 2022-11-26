Bakış Açısı ’nda seçim atmosferi konuşuldu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

2023 seçimlerinde muhalefetin ilk kez mecliste çoğunluğu sağlama durumu olduğunu söyleyen Gazeteci Mikail Pelit, “Son 30-40 yılın en önemli seçimine gidiyoruz. Bu seçimde ilk kez muhalefetin mecliste çoğunluğu sağlama gibi bir durumu söz konusu” dedi.

BUSABAH TV Youtube kanalında her çarşamba saat 20.00’de yayınlanan Bakış Açısı programının bu haftaki konuğu Gazeteci Mikail Pelit ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın oldu.

Türkiye’nin uzun bir süredir seçim atmosferine girdiğini belirten Gazeteci Mikail Pelit, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“BELKİ DE SON 30-40 YILIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNE GİDİYORUZ”

2023 seçimlerinin başta AK Parti olmak üzere bütün partiler açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Gazeteci Mikail Pelit, “Seçimlerin 2023 Haziran ayında yapılacağı ifade ediliyor ama ben haziran ayında olacağını düşünmüyorum daha öne alınmış bir şekilde mayıs ayında gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Mayıs ayının ortalarında, okullar kapandıktan hemen sonra bu seçimlerin yapılacağını düşünüyorum. Bu seçimler özellikle iktidar partisi AK Parti açısından çok büyük bir önem taşıyor. Muhalefet açısından da çok büyük önem taşıyor. Belki de son 30-40 yılın en önemli seçimine gidiyoruz. Türkiye özellikle son 20 yıldır AK Parti tarafından idare ediliyor. Bu seçimde ilk kez muhalefetin mecliste çoğunluğu sağlama gibi bir durumu söz konusu, yapılan kamuoyu anketleri de bunu gösteriyor. Ben her ne kadar kamuoyu şirketlerinin iktidara biraz daha yakın anket sonuçları çıkardığını düşünüyor olsam da açıklanan kamuoyu yoklamalarında muhalefetin matematiksel olarak önde olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu seçim AK Parti için çok ciddi bir sınav. Muhalefet içinde kolay bir seçim değil. Buradan açıkça söyleyeyim eğer bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi belirli bir başarıyı sağlamazsa Kılıçdaroğlu siyaseten, artık tarih sahnesindeki yerini alır. Yapılan kamuoyu yoklamalarından dolayı AK Parti de Malatya’mızda olmasa bile Türkiye genelinde çok ciddi bir oy kaybı var. Dolayısıyla bazı sebepler ortadan kalkmadığı sürece ben AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Cumhur İttifakının seçimlerde çok başarılı bir sonuç alacağını asla düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

“İLK DEFA MUHALEFET KAZANMAYA YAKIN”

2023 seçimlerini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olarak 2 ayaklı gördüğünü söyleyen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, “Bana göre de milletvekilliğinde muhalefet önde olacak çoğunluğu alacak gibi ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde ben muhalefetin başarılı olacağını veya seçimi kazanacağını düşünmüyorum. Nedenlerinden biri şu an daha halen bir adayları yok, hali hazırda Cumhurbaşkanı kendi adaylığını ilan etti. 6’lı masada hala bir Cumhurbaşkanı adayı belli değil, adaylar arasında da kriz var, İmamoğlu, Mansur Yavaş, mesela Mansur Yavaş HDP ’ye biz kesinlikle destek vermeyiz diyor, Kemal Kılıçdaroğlu’na milliyetçi muhafazakar kesim DEVA, İYİ Parti ve Gelecek Partisi direkt söylemese de oy vermeyeceklerini ima ediyorlar. Mesela İYİ Parti kazanacak bir aday olması gerekiyor diyor. Kılıçdaroğlu, direkt demese de bütün genel başkan yardımcıları bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyor ama İYİ Parti kazanacak biri olmalı diyor. Bence bunu söylerken orada Kemal Kılıçdaroğlu’na aday olma diyor. Bu çok önemli bir seçim. Bu seçimin bu kadar önemli olmasının bir diğer nedeni de ilk defa muhalefet kazanmaya yakın. Nedeni ekonomik kriz var, bugüne kadar 20 yılda ilk defa AK Parti zayıf gidiyor. Çünkü bundan önceki seçimlere baktığınız zaman ekonomik kriz yoktu ve AK Parti bütün seçimlere güçlü, kendinden emin girdi. İlk defa yapılan anketler, kamuoyu araştırmaları, tartışmalara baktığınız zaman gerçekten muhalefetin bir sesi var artık. Yani muhalefetin kazanabilme ihtimali var. Malatya üzerinden bakarsak düne kadar AK Parti 5 milletvekili çıkarıyordu. Geçen dönem MHP’ye bir tane verdi o da Cumhur İttifakı’ndaydı. AK Partiye kızan belli bir kesim, oyumuz muhalefete gitmesin ama yine Cumhur İttifakı’nda MHP’ye gitsin yerel bazda, yerel siyasetçileri cezalandırmak için oy kullandılar. Ama bugün baktığımız zaman bizde çıkıyoruz, geziyoruz, vatandaşlar şunu söylüyor ‘Ben milletvekilliği seçiminde oyumu AK Partiye vermeyeceğim, İYİ Parti’ye vereceğim ama Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan’a vereceğim’ diyor” ifadelerine yer verdi.

“CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILMAMIŞ ZAMLAR YAPILMIŞ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk üzerinde çok iyi bir etkisi olduğunu dile getiren Gazeteci Mikail Pelit, “Tayyip Erdoğan’ın seçmen üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ama şunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor Cumhurbaşkanı her konuda tek karar verici. Dolayısıyla bugün eğer bir ekonomik kriz yaşıyorsak Cumhurbaşkanı da söyledi ekonominin sorumlusu benim dedi. Bugün bir mülteci krizi yaşıyorsak bunun sorumluluğunu da kendi üzerine aldı. Dolayısıyla bir gün sabah kalktık baktık ki Cumhuriyet tarihinde yapılmamış zamlar yapılmış. Yani 10-15 yılda yapılacak zamlar bir gecede yapılmış. Hala fiyat artışları inanılmaz derecede devam ediyor. Derin bir yoksulluk var, ne zaman cebimiz boşaldı işte o zaman sesimiz çıkmaya başladı. Ben dolayısıyla bu seçimlerde millet ittifakının adayı kim olacak bilmiyorum ama başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bir de kamuoyu yoklamasında vatandaşlara sormuşlar ‘Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?’ Millet ittifakının adayı belli olmamasına rağmen ‘Tayyip Erdoğan’ a oy vermem’ diyenlerin sayısı yüzde 56 ama yarın seçim olsa Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kazanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde mecliste de çoğunluğu sağlayacağını düşünüyorum” dedi.