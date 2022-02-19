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Anasayfa / Asayiş / Bakırköy’de geniş çaplı asayiş uygulaması

Bakırköy’de geniş çaplı asayiş uygulaması

bakırköy’de geniş çaplı asayiş uygulaması
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı asayiş uygulamasında, GBT sorgulaması yapılırken cadde, sokak ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetime, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı personeller katıldı. Denetimlerde, cadde, sokak ve eğlence mekanları kontrol edildi. Ekipler yaya olarak dolaşıp, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

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