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Bakırköy Adliyesi’nde avukata saldıran şüphelilerden biri tutuklandı

bakırköy adliyesi’nde avukata saldıran şüphelilerden biri tutuklandı
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Bakırköy Adliyesi’nde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Hakkı Ç.’ye duruşma çıkışı saldıran şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Adliyesi’nde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanan M.A. dün görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık M.A’nın yakını M.E.A. adliye koridorunda müşteki avukatı Mehmet Hakkı Ç.’ye yumruk ve tekmeyle saldırmıştı. Kanlar içinde kalan avukat hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bugün Bakırköy Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli M.E.A. ’kasten yaralama’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli K.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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