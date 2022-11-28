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Anasayfa / Asayiş / Bakın nereye gizlemişler

Bakın nereye gizlemişler

Bakın nereye gizlemişler
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Malatya’da polis tarafından düzenlen operasyonlarda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

uyuşturucu

Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 1 kilo 426 gram toz esrar, 1 kilo 576 gram kubar esrar, 195 gram metamfetamin, 205 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 960 TL ele geçirildi.

uyuşturucu

uyuşturucu

Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan birine adli kontrol uygulanırken, 8 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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