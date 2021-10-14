Bakın FETÖ Askerlere Ne İsim Vermiş!

FETÖ subay, astsubay ve uzmanlara farklı isim vermiş

FERDİ DURDU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) subay, astsubay ve uzmanlara farklı isimler verdiği ortaya çıktı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ’nün talimatıyla kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt mensubu askerlerin önünü açmak için “ihbar mektupları” gönderilmesine ilişkin, 10 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talep edilen ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, itirafçıların beyanları da yer alıyor.

Askerlerden sorumlu mahrem imam Ö.B.’nin beyanlarında, örgüt içerisinde subay, astsubay ve uzmanlara farklı isimler verdiği ortaya çıktı.

“ÖĞRENCİLER BİRDEN BEŞE KADAR DEĞERLENDİRİLİRDİ”

Ö.B., örgüt içerisinde öğrencilerin kendi arasında derecelendirildiğini ifade ederek, şu beyanlarda bulundu:

“Buna göre öğrenciler tanınmaya ve değerlendirilmeye çalışılır. Bu dereceler birden başlar beşe kadar çıkar. Birlik öğrenciler genellikle namazını aksatan, toplantılara düzenli gelip gitmeyen ve himmetini düzenli vermeyen öğrencilere verilir. Bu şekilde kategorilere ayrılırlar. Beşlik öğrenciler her yönü ile düzenli olan öğrencilere denir. Bu konu ile ilgili aylık olarak herkes bir üstüne rapor verir. Burada grup ikiye ayrılmaktadır. Subaylar grubu, astsubay ve uzmanlar grubu olarak. Bu kişiler ile ilgilenenler birbirini kesinlikle tanımazlar. Mesela ben astsubay ve uzmanlar ile ilgilendiğim için subaylar ile ilgilenen kişileri kesinlikle tanımam.”

“ÖĞRENCİLER DÖRT ANA BAŞLIK ALTINDA TAKİP EDİLİRDİ”

“Bu sistem içerisinde toplanan himmet paralarında kesinlikle zorlama yoktur” diyen Ö.B., İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından alınan savunmasında şu ifadeleri kaydetti:

“Bekârlardan standart olarak 1/5 oranında himmet istenilir. Benim altımda bulunan öğrenciler himmet parasını toplar getirir bana verir bende bu paraları benim üstüme götürüp veririm. Himmet parasını alan müdür seviyesinde bulunan kişiler bunun kaydını mutlaka bilgisayar ortamında tutmaktadır. Bu kullanılan bilgisayarlar ATM diye adlandırılan (Arama Tarama) kişiler tarafından müdürlere veriler. Bu bilgisayarlara ATM’ler tarafından gerekli programlar yüklenir ve müdürlere verilir. Bu grup içerisindeki terfiler müdürlerin teklifi temsilcilerin onayı ile olur. Esnaf ayağı ile hususi kanat birbirlerine karıştırılmazlar. Referans sistemi ile herhangi bir yerde isler kolaylıkla hallettirilir. Öğrenciler dört ana başlık altında takip edilirler. 1 kariyer ve ihtisas, 2 rehberlik ve maneviyat, 3 izdivaç 4 (bunu şuanda hatırlayamadım) olarak takip edilmektedirler.”

SUBAYLARA ‘ABİ’, ASTSUBAYLARA ‘KARDEŞ’

Ö.B.,örgüt içerisinde subay, astsubay ve uzmanlara farklı isimler verildiğini ifade ederek, “Bu yapı içerisinde subaylara ‘abi’ denilir, astsubaylara ‘kardeş’ uzmanlara ise ‘küçük kardeş’ denilirdi. Sohbetlerde ve birebir görüşmelerde dinlemelere karsı olarak bu terimler kullanılırdı” beyanında bulundu.