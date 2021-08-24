bakım, onarım, mantolama ve doğalgaz dönüşüm işleri yaptırılacak

Bakım, onarım, mantolama ve doğalgaz dönüşüm işleri yaptırılacaktır.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bakım, onarım, mantolama ve doğalgaz dönüşüm işleri yaptırılacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”4 KISIM ( 17 ADET) BAKIM, ONARIM, MANTOLAMA, DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

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