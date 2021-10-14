Bakanlıktan Kuru Kayısı Tebliğ Kararı

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Ticaret Bakanlığı Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’nda, depo sıcaklığını değiştiren tebliğ kararını Resmi Gazete ’de yayınladı.

Resmi Gazete 4 madde halinde yayınlanan tebliğ kararında depo sıcaklıklarının değişimleri belirtildi. Dün itibariyle uygulamaya alınan ve hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından karar şöyle:

“Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinin 5’ inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer “0-4 0C” ibaresi “maksimum 8 derece” olarak, “18 derece” ibaresi “derece” olarak değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 18’in” ibaresi “yüzde 20’nin” olarak, “yüzde 17’nin” ibaresi “yüzde 18’in” olarak değiştirilmiştir.”

Bu karara göre kuru kayısı grubunda kükürtlenmiş kuru kayısı nem değeri yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarıldı. Kükürtlenmemiş kuru kayısı nem değeri ise yüzde 17’den yüzde 18’e yükseltildi.