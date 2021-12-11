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Bakanlık Sözleşmeli Personel Alacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

bakanlık sözleşmeli personel alacak!
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Bakanlık Sözleşmeli Personel Alacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 (iki yüz üç) sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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