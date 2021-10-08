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Bakanlık Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı Alacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

bakanlık bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak!
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Bakanlık Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı Alacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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