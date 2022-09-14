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Anasayfa / Ekonomi / Bakanlık 4.147 Personel Alacağını duyurdu

Bakanlık 4.147 Personel Alacağını duyurdu

Bakanlık 4.147 Personel Alacağını duyurdu
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Bakanlık 4.147 Personel Alacağını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.147 Personel Alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verldi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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