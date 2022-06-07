Bakandan 12.sınıf öğrencilerine müjde!

12.sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalmayacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan sınıfta kalmayacağını açıklayan Özer, öğretmen atamalarının yapılacağını da söyledi.

Katıldığı televizyon programında eğitim sistemiyle ilgili önemli açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Haziran Pazar günü LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınavın sorunsuz bir şekilde sona erdiğini ve sonuçların 30 Haziran’da açıklanacağını söyledi. Özer, LGS’de iptal edilen hiçbir soru olmadığını da açıkladı.

12.sınıf öğrencilerinin devamsızlıkla ilgili sorularına da yanıt veren Özer, “12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Tüm öğrencileri devamsızlıkla ilgili sorun olmadan mezun edeceğiz. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecekler. Bizim amacımız öğrencilerimizin kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizmayı inşa etmek” dedi.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ATAMALARINA AĞIRLIK VERİLECEK

Öğretmenlerin eğitim sisteminin en değerli varlığı olduğunu belirten Özer, eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidarın mevcut iktidar olduğunu ifade etti. 2000’li yıllarda 500 bin civarında öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmen olan bir eğitim sisteminden bahsedildiğini dile getiren Özer, şöyle devam etti:

“Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75’ini son 19 yılda atadık. Dolayısıyla öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Öğretmen atamaları devam edecek. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığının yeni önceliklerine göre ağırlık değişecek. Yani mesela okul öncesine biz ağırlık veriyoruz. Şu anda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili. Dolayısıyla alacağımız öğretmenlerde de okul öncesi öğretmene ihtiyacımız, arttı. Dikkat ederseniz son iki atamada hep İstanbul’a ağırlık verdik. Yine bu atamada da yüzde 50’sini İstanbul’a vereceğiz.”

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim takvimin netleştiğini ifade ederek, “2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları, 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Biliyorsunuz eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak” dedi.

Özer, birinci ara tatilin 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da daha kısa yapılacağını kaydetti.

Bakan Özer, yarıyıl tatilinin ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlandığını, okulların 16 Haziran 2023’te yaz tatiline gireceğini belirtti. (Haber Merkezi)