Bakan Varank’tan Malatya paylaşımı

HÜSEYİN KOCAMAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya’da düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi ve açılışlar sonrası Organize Sanayi Bölgesinin 2009 yılında ve 2022 yılında çekilen fotoğraflarını paylaşarak, “2002’de 106 fabrikada 5500 vatandaşımızın istihdam edildiği merkez OSB’lerde bugün 385 fabrikada 40 bin vatandaşımız çalışıyor. Bu fotoğrafı bir türlü göremeyenlerin sanmayın ki gözleri bozuk.” ifadelerine yer verdi.

Varank, Organize Sanayi Bölgesinin 2009 yılında ve 2022 yılında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bu fotoğraflarla Organize Sanayi Bölgesinin son yıllardaki gelişimine dikkat çeken Bakan Varank, “Malatya’da sadece son iki yılda üretime başlayan tesislerin açılışını yaptık.2002’de 106 fabrikada 5500 vatandaşımızın istihdam edildiği merkez OSB’lerde bugün 385 fabrikada 40 bin vatandaşımız çalışıyor. Bu fotoğrafı bir türlü göremeyenlerin sanmayın ki gözleri bozuk.” ifadelerine yer verdi.