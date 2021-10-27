Bakan Özer Öğretmenlerin Aşılanma Oranını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibariyle birinci doz aşılarını tamamlamış öğretmen oranı yüzde 93, ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise yüzde 87. Sonuç itibariyle en az 2 doz aşı olmuş veya bağışıklık kazanarak antikor oluşturmuş öğretmen oranımız şuan itibariyle yüzde 92. Bu oran Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmasında, eğitimde fırsat eşitliği probleminin Türkiye’nin kronikleşmiş sorunu olduğunu ve bununla mücadele ettiklerini belirterek, “Covid süreci, yüz yüze eğitime ara verilmesi kronik sorunumuzu biraz daha kronikleştirdi. Onun için 6 Ağustos’ta görevi aldığımdan itibaren ağırlıklı olarak okulları kapatma lüksümüzün olmadığını, okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu, hatta sonraki konuşmalarımda da okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım. Geliştirmiş olduğumuz sistemde okul, ilçe, il bazlı bir sistem geliştirmedik. Tam tersine Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süreci yürüterek, öncelikle okulların açık kalması için alınması gereken önlemleri belirledik ve bununla ilgili her türlü önlemimizi okullarımızda aldık. 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başladık. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte herhangi bir vaka çıkması durumunda alınması gereken önlemleri ve onun prosedürlerini belirledik. 10 gün içerisinde bir sınıfta 10 vaka olması durumunda o sınıfta yüz yüze eğitime 14 gün ara verdik. Ama bu defa pasif bir şekilde öğrencileri EBA’ya mahkum etmedik. Tam tersine tüm yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda canlı ders verdik. Öğrencilerimize tablet dağıttık” ifadelerini kullandı.

“BİRİNCİ DOZ AŞILARINI TAMAMLAMIŞ ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 93”

Öğretmenlerin yüz yüze eğitimin devam etmesi için aşılarını olduklarını ve aşılanma oranlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Özer, “Bu süreç içerisindeki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Hakikaten Türkiye öğretmenleri öncelikli aşılama kategorisine alan dünyadaki 23 ülkeden bir tanesi. Aşıların erişimi ile ilgili de çok önemli bir mesafe alındı. Bugün itibariyle birinci doz aşılarını tamamlamış öğretmen oranı yüzde 93, ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise yüzde 87. Aynı zamanda aşı olmamış ama bir şekilde hastalığı geçirmiş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız da yüzde 5. Yani sonuç itibariyle en az 2 doz aşı olmuş veya bağışıklık kazanarak antikor oluşturmuş öğretmen oranımız şuan itibariyle yüzde 92. Bu oran Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde” diye konuştu. (İHA)