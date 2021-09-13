Bakan ‘Kurallar Çok Gerekli’ dedi, Gürkan Hiçe Saydı!

Malatya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Otomobil, Motosiklet ve Modifiye Fuarı büyükşehir belediye binası yanında bulunan fuar alanında gerçekleşti. Fuarın ilk gününde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın maske-mesafe-hijyen kurallarını adeta hiçe sayarak yaptığı konuşma ve sosyal medyadan paylaştığı görseller büyük tepki topladı.

Malatya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Otomobil, Motosiklet ve Modifiye Fuarına Malatyalılar büyük ilgi gösterdi. Fuar alanı hınca hınç dolarken pandemi döneminde olduğumuz ise adeta unutuldu. Alana gelen ziyaretçiler maske-mesafe-hijyen kuralına uymadı. Fuar açılışında konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da kurallara riayet etmemesi sosyal medyada tepki topladı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada ‘’ 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.’’ İfadelerinin hemen ardından Gürkan’ın bu açıklamayı adeta hiçe sayarak paylaştığı görsellere takipçilerinden onlarca tepki geldi.

<BEYZA NUR GÜL>