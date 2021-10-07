Bakan “Fiyatlara Müdahale Edemeyiz” Dedi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldığı televizyon programında fahiş fiyat artışları ile ilgili konuştu. Doğrudan fiyatlara müdahale etmenin söz konusu olmadığını açıkladı.

BEYZA NUR GÜL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş NTV kanalında Özel Röportaj ile canlı yayın konuğu oldu. Ahmet Ergen’e konuşan Bakan Muş gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Son zamanlarda sık sık gündeme gelen fahiş fiyat artışı iddiaları ve ihracat gelişmeleri ile ilgili konuşan Mehmet Muş fiyatların artışına tepki gösteren vatandaşın haklı olduğunu ifade ederek, “Fiyatlarda bir artış söz konusu. Vatandaşın buradaki sitemi haklı bir sitem. Dolayısıyla fiyatlarda bir artış varsa vatandaş buna tepki gösteriyor” dedi. Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyleyen Bakan Muş, fiyat artışlarının Türkiye’ye özel olmadığını, pandemiden sonra emtia fiyatlarında artış yaşandığını söyledi. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından sürekli denetim yapıldığını dile getiren Mehmet Muş esnafı ve işletmeleri suçlamadıklarını bu denetimlerin bir görev olduğunu ifade etti.

“Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil”

Araç satışlarına da değinen Bakan Muş, “Araç satışlarıyla ilgilide ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araç bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor. “Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı” diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse bunu tespit edersek yaptırımları ağır olur. Gerekirse mevzuatımızda da değişikliğe gidebiliriz. Serbest piyasa koşulları içerisinde doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil” dedi.