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Bakan Çavuşoğlu’nun esnaf çıkarması 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya ziyareti çerçevesinde Malatya Valiliğini ziyaret etti. Basına kapalı şekilde gerçekleşen Valilik ziyareti sonrasında Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler Kışla Caddesi esnaflarını ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun esnaf çıkarması 
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ÇİĞDEM ERHAN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya ziyaretlerine Valilik ve esnaf gezisi ile devam etti. Malatya Valisi Hulusi Şahin’i ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da eşlik etti. Ziyaret defterini imzaladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çavuşoğlu’na hediye takdimi yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kışla Caddesi esnafını gezen Mevlüt Çavuşoğlu, Malatyalıların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Çavuşoğlu daha sonra Malatya Kent Müzesi’ne giderek müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, son olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü gezdi. Yağan yağmura aldırış etmeden gezen Çavuşoğlu Arslantepe’yi çok beğendiğini ve bölge turizmine önemli katkılar sunacağını  ifade etti.

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