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Anasayfa / Gündem / Bakan Bozdağ yeni yapılacak adliye binasını inceledi

Bakan Bozdağ yeni yapılacak adliye binasını inceledi

Bakan Bozdağ yeni yapılacak adliye binasını inceledi
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Bakan Bozdağ yeni yapılacak adliye binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya programı öncesi kente gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni yapılacak adliye binası ve bölge adliye mahkemesi yerlerinde incelemelerde bulundu.

Dün gece kente gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı öncesi Yeşiltepe’de bulunan eski askeri hastanesi yerine yapılacak olan yeni adliye binası alanında incelemelerde bulundu. Buradan da yeni kurulan Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin taşınacağı eski Teknokent Koleji binasına geçen Bakan Bekir Bozdağ, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Bakan Bozdağ’ın inceleme gezisine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da eşlik etti. (İHA)

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