bakan bozdağ: “ ’yeni sıla’lar olmasın’ diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun’da önceki gün cinayete kurban giden 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk ile telefonda görüşerek “Sıla olayının gelişmelerinin yakinen takipçisi olacağım. Yeni Sıla’lar olmasın diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız” dedi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı’nın cep telefonunu arayarak acılı babaya taziyelerini ileten Bakan Bekir Bozdağ, “Başınız sağ olsun, Rabbim sabırlar versin. Sıla sadece sizin yüreğinizi yakmadı, emin olun 84 milyon her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. Çok üzüldük, Allah sizlere sabır versin. Sıla kızımızı cenneti ve cemali ile mükafatlandırsın inşallah” dedi.

“Bu konunun yakinen takipçisi olacağım”

Bakan Bekir Bozdağ, vahşice işlenen cinayetinin ardından yaşanacak gelişmeleri yakinen takip edeceklerini belirterek, “Bu konunun her aşamasında yakın takipçisi olacağım, yeni Sıla’lar olmasın diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Sıla kızımızın belki hatırasını bu tür ‘canavarca hisle, vahşice’ cinayet işleyenler ile ve bu tür cinayete bulaşanlar ile devletimiz hukuk içinde adil bir mücadele vererek onun hatırasına belki bir saygıyı böyle gösterebiliriz. Bunların üzerine hükümet olarak da gideceğiz, yargı zaten konuyu takip ediyor. Biz de bu tür olaylar bir daha Türkiye’de yaşanmasın diye, yeni Sıla olayları olmasın diye titizlikle takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu vahşi ve canavarca cinayet işleyip hayallerini söndüren bu insanlıktan nasip almamış kişi, elbette adaletin önünde hesabını yargıya verecektir. Allah’ım sabrılar versin. Ben de bizzat kendim bu işi takip edeceğim” diye konuştu.

Baba Bekir Şentürk ise Bakan Bekir Bozdağ’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın da acılı babaya taziyede bulunarak üzüntülerini paylaştılar.