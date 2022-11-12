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Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
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Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaptığı açıklamada, ”Aralık ayında Meclise takdim edeceğiz. Emekli olacak sayısı yaklaşık 1.5 milyon insan var” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söyledi. Bilgin, “Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

”Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz” dedi.

EYT ARALIKTA MECLİS’TE

”Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var” dedi. (İHA)

 

 

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