Bahçeye çıkmasını bekledi, 5 el ateş açtı!

Malatya’da evinin bahçesine çıktığı anda kapı önünde bekleyen husumetlisinin silahından çıkan kurşunların hedefi olan 37 yaşındaki şahıs yaralandı.

Olay, 19.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisi olduğu belirtilen K.Ç.’nin (37) Demokrat Sokak içerisinde bulunan ikametinin önüne araçla gelen İ.K. bir süre şahsın dışarı çıkmasını bekledi. K.Ç.’nin bahçeye çıktığı anda ise yanında getirdiği tabancayla husumetlisine 5 el ateş açtı. Bir anda kurşunların hedefi olan K.Ç. neye uğradığını şaşırarak evine girmeye çalışırken, İ.K. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ayak kısınma isabet alan K.Ç. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan bulurken şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)