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Anasayfa / Asayiş / Bahçelievler’de yangın paniği

Bahçelievler’de yangın paniği

bahçelievler’de yangın paniği
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Bahçelievler’de bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanla kaplanan binadaki 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, Bahçelievler Zafer Mahallesi Tekke Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında çıkan yangında apartmanı dumanlar kaplarken, vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan 10 kişiyi tahliye etti.

“Bir anda bizim evi de duman kapladı”

Yangın çıkan apartmanın 3’üncü katında oturan Ahmet Servan, “Her yer duman oldu. Uyuyordum, zile basarak uykudan uyandırdılar. Bir anda bizim evi de duman kapladı. En üst kata kendimi zor attım. İtfaiye arkadaşlar geldi, kurtardı. Ölüyorum diye düşündüm. Çok fazla duman vardı. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum. Sağlık durumum şu an iyi” dedi.

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