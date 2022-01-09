bahçelievler’de korkutan kaza: 1 yaralı

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde ilerleyen bir araç, önce başka bir araca sonra direğe çarptı. Faciadan dönülen kazanın ardından direğe çarpan sürücünün ayağı kırılırken, 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet A. idaresindeki 34 TM 1029 plakalı araç, yol üzerinde ilerleyen Levent Günel’e ait 34 BJE 665 plakalı araca, daha sonra ise direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler cadde üzerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Işık direğine çarpan otomobil sürücüsü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ayağı kırılan sürücü kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samet A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan diğer araçta bulunan Levent Günel ve eşi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Direğe çarpan araç çekici yardımıyla alınmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

“Direğe çarparak durabildi”

Kazanın nasıl olduğunu anlatan Levent Günel, “Basın Ekspres yolu Havalimanı istikametinde gidiyordum sapağa girdim ana yoldan giren araç da oraya girmek istedi. Bana çarparak Sefaköy yol ayrımına döndürdü ama kendisi direğe çarptı ancak öyle durabildi. Bizde bir şey yok eşimin ayağı morardı, şoförün ayağı kırılmıştı. Ambulans çağırdık geldiler çekici arabayı çekiyor” diye konuştu.