Bahçe terapisiyle sosyalleşiyorlar

ÇİĞDEM ERHAN

İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde farklı engel grubundaki özel öğrenciler bitki ekerek, çiçek dikerek terapi görüyor. Projenin mimarı, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sima Pouya, özel çocuklara bahçe terapisi uyguladıklarını ve çocukların bilişsel ve sosyal anlamda olumlu gelişmeler gösterdiğini dile getirdi.

20 yıldır doğanın iyileştirici etkisi birçok araştırmacının ilgi alanı olmuştur. Özel tasarlanmış olan iyileştirme bahçeleri (Healing Garden) bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de özel öğrencilerin hem bilişsel hem de zihinsel gelişimi için doğanın gücü kullanılarak bahçe terapisi uygulanıyor. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sima Pouya ve öğrencileri gönüllü olarak ders dışı zamanlarında özel çocuklarla birlikte çiçek ekip, fidan dikerek eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sima Pouya, Bahçe terapisinin Türkiye’de çok kişi tarafından yapıldığını ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIZDA ÇOK GÜZEL GELİŞİMLER GÖZLEMLEDİK”

Pouya, bahçe terapisi hakkında bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı:

“Projemizin adı ‘Bahçe Terapisi’. Engelsiz tasarım dersi kapsamda bu çalışmaya başladık. Peyzaj mimarı ikinci sınıf öğrencilerimizle birlikte engelli çocuklar için bahçe terapisini yapmaktayız. Her engelli çocuk için yaklaşık 8 seanslık bir terapi yapıyoruz. Bahçe Terapisi Avrupa’da ve Amerika’da yıllardır yapılmaktadır. Özellikle engelli çocuklar üzerinde, farklı engeli olan bireyler üzerinde, otizmliler ve down sendromlular üzerinde yapılmaktadır. Bahçe terapisinin çok da faydaları görülmüştür. Özellikle bilişsel, kişisel, zihinsel, kas ve iskelet gelişimleri gözlenmiştir. Ancak biz maalesef Türkiye’de uygulama anlamında pek çok örneklerine rastlanmamaktadır. Biz bu projeyi ikinci kez yapıyoruz. İlkini Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde de yaklaşık 3 yıl önce yine Engelsiz tasarım dersi kapsamda yapmıştık. Bu sene tekrardan ikinci kez başladık. Çok güzel gidiyor her engelli çocukla en az 8 seans bahçe terapisini planladık ve şu an da son seansa geldik. Çocuklarımızda çok güzel gelişimler gözlemledik. Aileler de çok mutlu, çocuklarındaki olumlu gelişimi bizimle paylaşıyorlar. Bu çalışmaların devam etmesini istiyorum ve ben bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım.”

“ÇOCUKLARIMIZA ÜCRETSİZ TERAPİ VERİYORUZ”

Öğretim Üyesi Pouya, porje kapsamında vermiş oldukları eğitimleri ücretsiz olarak verdiklerini dile getirdi. Pouya, “Burası Engelli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi. Buraya herkes gelebilir. Her hangi bir ücret alınmıyor. Burada haftada 2 seans olmak üzere her çocuk için planlama yaptık. Çocuklarımızla birlikte aileleri de gönüllü olarak çalışmalara katıldılar. Seanslara başlamadan önce ailelere projenin amacını, kapsamını paylaştık. İçlerinden 8 ila 12 yaş aralığında çocuklarımızı seçtik. Bu çocuklarımız hafif zihinsel engelliler. İlk deneyimimiz olduğu için çok ağır engeli olan bireyleri seçmedik. Peyzaj mimarlığı öğrencilerimiz ilk defa böyle bir projede yer alıyor. Bu da hafif engeli olan çocuklarımızı seçmekteki nedenlerden bir tanesi” dedi.

“PORJEMİZE GÜZEL BAŞLADIK”

Sima Pouya, “Her seansın belli bir amacı var. Duyusal bütünleme, kas ve iskelet gelişimi, sosyal gelişim gibi farklı farklı amaçlar var. Tabii ki alan hazırlığı ile diğer hazırlıklarda sıkıntı yaşadık bu yüzden gönüllülük esasına dayalı bir çalışma yapıyoruz. Özellikle öğrencilerimizde bilişsel ve sosyal anlamda gelişmeler görüyoruz. Son testler daha yapılmadı. Ailelerimiz ve öğretmenlerimiz bu konuda bize destek verecekler. Son seanstan sonra çocuklardaki gelişimleri analiz edeceğiz. Tüm sıkıntılara rağmen güzel başladık ve güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE BÖYLE ÇALIŞMALAR ÇOK AZ”

“Tüm dünyada uygulanan bir terapi” sözlerini de kullanan Sima Pouya, son olarak şunları söyledi:

“Bahçe terapisi tüm dünyada kabullenilmiş bir terapi yöntemidir. Bu yöntemin Türkiye’de yapılmamasının nedeni sadece bilimsel araştırmalarda görüyoruz, uygulamalarda göremiyoruz. Bunun de en büyük sebebi disiplinler arası bir çalışmanın olmadığını düşünüyorum çünkü böyle çalışmalarda birçok disiplinin bir raya gelmesi lazım. Türkiye’de bu anlamda biraz geç kalınmış bir konu bu. Buna benzer uygulama örneklerinin Türkiye’de de yaygınlaşmasını istiyorum. Sadece bahçe terapisi değil, açık alanlarda bir çok terapi yöntemi var. Birçok rehabilitasyon merkezlerindeki terapiler kapalı ortamlarda yapılıyor. Halbuki dünyada müzik terapisi, hayvan terapisi, kum terapisi, bahçe terapisi gibi birçok terapiler doğal ortamlarda yapılıyor. Neden doğal alanlar diye sorarsanız, çünkü doğal alanlarda çocuklar kendilerini rahat hissediyorlar, enerjilerini dışa veriyorlar, sosyal anlamda gelişmeler oluyor. Çocuk kendisini baskı altında ve zorla bir eğitim içerisine getirildiğini hissetmiyor. Doğal alanlarda bir oyun kapsamında düşündüğü zaman tabii ki gelişmelerde daha fazla oluyor. Dediğim gibi Türkiye’de böyle çalışmalar çok az. Bu çalışmaları ilk defa yapan kişi gerçekten çok zorlanıyor. Türk halkı yeni gelişimlere çok açıklar. Anlattığınız ve açıkladığınız zaman destek veriyorlar ama özellikle yetkililer konusunda bu desteğin daha fazla olması gerekir.”