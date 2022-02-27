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Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı
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Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpıp ters devrildiği kazada 1’i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir A. idaresindeki 71 EV 357 plakalı Opel marka otomobil, Nene Hatun Caddesi üzerindeki bahçe duvarına çarpması neticesinde ters devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde bulunan Gülsüm Ö. (25) ile Ayaz Ö. (5) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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