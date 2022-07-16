Bağışıklığı artırmanın alternatif yolları

ŞÜKRAN MALKOÇ

Günümüzde kullanılan ilaçların yanı sıra doğal ürünlere de ilgi oldukça fazla. Alternatif tıp olarak kullanıma sürülen bu şifalı ürünlere talep oldukça yoğun 12 yıldan beri aktarlık mesleğini icra eden Abdullah Yakar, “Vücudun pH seviyesini yükseltmek bu dönemde çok önemlidir. Normal bir vücut pH seviyesinin 7.35 – 7.45 aralığında olması gerekmektedir” dedi.

Çeşitli virüsler, insanlık tarihi boyunca hafif veya ağır hastalıkları beraberinde getirdi. Özellikle son günlerdeki koronavirüs vakalarındaki artış, insanların yaşamını tehlikeye atmaya devam ediyor. Bu virüslerle başa çıkabilmenin en önemli yolunun ise bağışıklık sistemimizin güçlü olmasından geçtiğini belirten Aktar Abdullah Yakar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin virüsü hafif atlatma konusunda oldukça etkili olduğunu söyledi.

ELMA SİRKESİ

Solunum yollarında oluşan hastalıkları önlemek için elma sirkesinin faydalarını anlatan Yakar, “Öncelikle bu pandemi genelde boğazdan yani solunum yollarından başladığı için virüs akciğere yayılmadan elma sirkesi kullanılmalıdır. Hem dezenfektan olarak hem boğaz ağrılarında kullanılmasını öneriyorum. Çünkü virüs boğaza bulaştığı anda 15-20 dakikada bir su içmek o virüsü boğazdan mideye indirecektir ve böylelikle virüs mideden dışarı atılacaktır” diye konuştu.

Ayrıca elma sirkesinin nasıl tüketileceği konusunda bilgi veren Aktar Yakar, “Elma sirkesi, gargara ve suya karıştırılarak içilebilir. Sabah, akşam aç karnına kullanılması hem kan temizlemeye yardımcı olur, damarları açmaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

HORUN DUTU

Malatya’da çokça bulunan Horun Dut’unun önemini vurgulayan Yakar, “Bunların dışında balgam söktürücü ve akciğer temizleyici olarak Malatya’da çok bulunan Horun Dutu (karadut) pekmezini her gün bir ya da iki yemek kaşığını ılık suda karıştırıp içmek büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

pH SEVİYESİ

Vücudun pH dengesini korumanın faydalı olduğunu ve bu dengeyi koruya bilmek için bilgiler veren ancak tansiyon hastalarının dikkat edeceği bazı durumları da anlatan Aktar, “Vücudun pH seviyesini yükseltmek bu dönemde çok önemlidir. Normal bir vücut pH seviyesinin 7.35 – 7.45 aralığında olması gerekmektedir. Kişi eğer ki tansiyon hastası değilse, günde bir çay kaşığı karbonatı suya karıştırıp içmek çok faydalıdır. Ancak o da tansiyonu yükselteceği için karbonatlı suyu içtikten sonra ayakları havaya kaldırıp sırt üstü uzanmakta fayda var. Ama tansiyon hastalarının karbonatlı su içmesini önermiyorum” şeklinde konuştu.

Kalp ve damar rahatsızlığı yaşayanların doktor kontrolünde olmak şartıyla alıç ve alıç ürünlerini tüketebileceğini söyleyen Abdullah Yakar, “Kalbi ve damarları kuvvetlendiren en etkili ürün ise alıç, alıç yaprağı ve alıç sirkesidir. Tabii alıç çok kuvvetli bir bitki olduğu için mutlaka kişi doktoruna danışmalı ve öyle kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.