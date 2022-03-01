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Anasayfa / Asayiş / Bağına gelen çiftçi şok yaşadı, hırsızlar bir şey bulamayınca direkleri çaldı

Bağına gelen çiftçi şok yaşadı, hırsızlar bir şey bulamayınca direkleri çaldı

bağına gelen çiftçi şok yaşadı, hırsızlar bir şey bulamayınca direkleri çaldı
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Siirt’te bağ evine dadanan hırsızlar, bir şey bulamayınca bahçede bulunan üzüm ağaçları için kullanılacak olan direkleri çaldı.

Siirt şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Delikli Taş mevkiinde bağ sahibi Refik Keklik, son dönemde artan hırsızlık olaylarından dert yandı.

Yıllardır bağ bahçe işiyle uğraştığını ifade eden çiftçi Refik Keklik, üzüm ağaçları için aldıkları demirlerin hırsızlar tarafından çalındığını iddia ederek yetkililerden yardım talep etti.

Hırsızlar yüzünden bağ bahçeye eşyalarını bırakamadıklarını dile getiren Keklik, “Çiftçiyim bağım Delikli Taş mevkiinde. Yıllardır bu işi yapıyorum. Direk almıştım üzüm asmaları için bu sabah geldim baktım direklerin hiçbiri yok, şok oldum. Devlet yetkililerinden yardım talep ediyorum. Senelerdir bu işle uğraşıyorum. Bir çözüm bekliyorum. Burada evim var, elektrik istiyorum, kamera sistemi takacağım. Yetkililerden bu hırsızların yakalanmasını istiyorum. Çok zararım oldu. Zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.

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