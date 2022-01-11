DOLAR

13,7885$%-0.15

EURO

15,7201%0.02

STERLİN

18,8748£%0.1

GRAM ALTIN

808,48%1,03

ÇEYREK ALTIN

1.311,00%0,83

BİTCOİN

591416฿%1.77372

İmsak Vakti a 06:10
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bağ evinde bin 323 litre sahte içki ele geçirildi

Bağ evinde bin 323 litre sahte içki ele geçirildi

bağ evinde bin 323 litre sahte içki ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evine düzenlenen operasyonda bin 323 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde sahte ve kaçak alkol üretimi yapıldığına yönelik alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri M.Ö. (38) isimli şahsın bağ evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT, köpek timi ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada variller içinde alkollü içki olduğu değerlendirilen bin 323 litre sahte şarap, şarap yapımında kullanılan 100 gram Potasyum Metabisülfit, 25 adet şarap şişesi tıpası, 200 adet plastik folyo şarap şişesi kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanırken şüpheli M.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yatağan’da ev yangını

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.