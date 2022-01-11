bağ evinde bin 323 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evine düzenlenen operasyonda bin 323 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde sahte ve kaçak alkol üretimi yapıldığına yönelik alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri M.Ö. (38) isimli şahsın bağ evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT, köpek timi ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada variller içinde alkollü içki olduğu değerlendirilen bin 323 litre sahte şarap, şarap yapımında kullanılan 100 gram Potasyum Metabisülfit, 25 adet şarap şişesi tıpası, 200 adet plastik folyo şarap şişesi kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanırken şüpheli M.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.