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Bafra’da yoğun kar yağışı

bafra’da yoğun kar yağışı
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Samsun’un Bafra ilçesinde akşamüzeri başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gün boyunca yağan yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucunda ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçe merkezide araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yolda kalan bir motosikletli kurye, yardıma gelen hafif ticari araca yüklendi. Bafra Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe merkezinde ana yollarda çalışma başlattı. Yağan karı fırsat bilen çocuklar aileleri ile birlikte dışarı çıkarak kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Bir genç ise yürümekte bile zorlanılan yolda bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.

Kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu

Yakakent ilçesinde ise gündüz yağan yoğun kar nedeniyle Mutaflı Söbbecek Mahallesi’nde kar kalınlığı 2 buçuk metreyi buldu. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi çalışma başlattı.

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