bafra’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde dün Bahçeler Mahallesi’nde H.T. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve satışa hazır halde ’fişek’ olarak tabir edilen bir kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın arabasında ve Bahçeler Mahallesi’nde iki evinde yapılan aramada 180 adet sentetik hap, satışa hazır halde ’fişek’ olarak tabir edilen birer kullanımlık olarak paketlenmiş 8 adet 4 gram metafetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece ’uyuşturucu ticareti’ yapmaktan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.