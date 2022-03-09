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Anasayfa / Asayiş / Bafra’da kamyon yangını

Bafra’da kamyon yangını

bafra’da kamyon yangını
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Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kamyon yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 55 K 7843 plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak 112’yi aradı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, aracın motor kısmında maddi hasar oluştu. Yangının ise yağ borusundan çıktığı tespit edildi.

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