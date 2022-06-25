DOLAR

16,8853$% -2.7

EURO

17,8334% -2.47

STERLİN

20,8128£% -2.77

GRAM ALTIN

991,58%-2,31

ÇEYREK ALTIN

1.604,00%-0,60

BİTCOİN

357754฿%-3.29662

Akşam Vakti a 20:01
Malatya PARÇALI BULUTLU 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Badminton çeyrek finalleri başladı

Badminton çeyrek finalleri başladı

Badminton çeyrek finalleri başladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Badminton çeyrek finalleri başladı

Analig badminton çeyrek finalleri 120 sporcunun katılımıyla Elazığ’da başladı. Elazığ’ın ev sahipliğinde 23 – 25 Haziran tarihleri arasında Anadolu Yıldızlar Ligi badminton çeyrek final müsabakaları 17 ilden 12 kız, 12 erkek takımı olmak üzere 120 sporcunun katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başladı. Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Şehrimizin ev sahipliğinde yapılan Analig badminton çeyrek final müsabakaları başladı. Şehrimiz her branşta merkez olmaya devam ediyor. Müsabakalara 17 ilden katılan sporcu ve ekiplerimizin her konuda rahat etmesi adına ekibimiz elinden geleni yapıyor. İlimizde yapılan şampiyonalara, bölgesel ve grup müsabakalarına katılan illere şehrimizin tarihi ve turistik yerleri gezdiriyor, şehrimizin tanıtımına katkı sunuyoruz. 3 gün süren müsabakaların keyifli geçmesini temenni ediyor. Çeyrek final müsabakalarına katılan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi. (iha)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

TFF yayıncı kuruluşla el sıkıştı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.