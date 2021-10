Badem Göz Ameliyatı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Gözlerin birleşim noktasında göz kapağının aşağıya doğru sarkması nedeniyle birçok kişi problem yaşıyor. Bu durumdan muzdarip olan kişiler badem göz ameliyatına başvuruyor. Ameliyat sonrasında hastalar 24 saat içerisinde normal yaşamına geri dönebiliyor.

Göz estetiği denilince akla ilk gelen badem göz ameliyatı son zamanlarda en popüler işlemler arasında yer alıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Aydoğan, badem göz ameliyatını en çok Asyalıların tercih ettiğini söyledi.

Badem göz ameliyatı ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapan Aydoğan, “Badem göz ameliyatı göz kenarlarının birleşim yerinin dış kısmının yukarı alınması işlemine deniliyor. Biz bu ameliyatı daha çok Asyalılara yapıyoruz. Çünkü onların göz kenarları aşağıya doğru bakıyor. Daha entelektüel bakış elde etmek için göz kenarlarının yukarı alınması işlemidir. Bu işlem kaş kaldırma işlemiyle karıştırılıyor. Ama kaş kaldırma işlemi ayrı bir şey burada kaşın dış kısmı yukarı kaldırılıyor. Ama genelde kaş kaldırma ve badem göz estetiği bir arada yapıldığı için karıştırılabiliyor. Badem göz derken hastalar kaşı da kaldırarak gösteriyor. ‘Ben bakışlarımım böyle olmasını istiyorum’ diye ama ikisi ayrı operasyonlardır” ifadelerini kullandı.

“LOKAL ANESTEZİYLE DE YAPILABİLİYOR”

Ameliyat süresinin en fazla 3 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Hakan Aydoğan, “Ameliyat lokal anesteziyle de yapılabiliyor. Ama isterlerse genel anesteziyle de yapılabilir. Sadece badem göz ameliyatı yapılacaksa, iki göz yaklaşık olarak 45-50 dakika sürüyor ama buna üst göz kapağı eklenirse bu süre bir buçuk saate yaklaşabiliyor. Kaş kaldırmayla beraber yapılırsa o zaman da maksimum 3 saat civarı ameliyat devam edebiliyor” dedi.

AMELİYAT GÜNLÜK YAŞANTIYI ETKİLEMİYOR

Ameliyat sonrası yapılacaklardan bahseden Aydoğan, “Ameliyat sonrası göz kapatılmıyor. Herhangi bir pansuman yapılmıyor. Daha doğrusu ilk pansumanları biz yapıyoruz, ondan sonrasına gerek kalmıyor. Ameliyattan 24 saat sonra hasta yüzünü yıkayabilir, banyosunu yapabilir. Günlük yaşantıyı çok etkileyecek bir işlem değil ama bazen bazı hastaların gözaltlarında morluk oluşabiliyor. Eğer gözaltı morlukları oluşursa, hasta biraz dışarı çıkmada zorlanabilir. Tabii bu morluklar da kısa sürede geçiyor” diye konuştu.

“BADEM GÖZ AMELİYATINI GENÇLERE ÖNERMİYORUM”

Hemen her yaştan hastaların olduğunu ifade eden Aydoğan, “Bu ameliyatı yapanlar arasında her yaştan hasta var. 18 yaşında gelen hastalarım da var ama biz bu yaşta önermiyoruz. Belli bir yaşın üstünde olan kişilere öneriyoruz. Çünkü yaş ilerledikçe kaşlar düşecek, göz yapısı değişecek o zaman belki ama Asyalılara daha erken yaşlarda öneriyoruz. Ya da genetik bozukluğu olup da göz kenarlarında et olanlara da uygulanan bir işlemdir” kelimelerine yer verdi.

“Eğer kişi ameliyat istemiyorsa bunun en güzel çözümü botokstur” diyen Aydoğan, “Göz kenarına yapılan botoks işlemiyle kaş kaldırılabiliyor. Kaz ayağı dediğimiz kırışıklıklar kayboluyor. Kaşın uç kısmı biraz yukarı kalkıyor. Bu da badem göz ameliyatına benzer bir etki oluşturuyor ama bir ameliyat kadar değil” dedi.