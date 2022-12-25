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Bacağından silahla vuruldu!

Bacağından silahla vuruldu!
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Bacağından silahla vuruldu!

Malatya’da bir kişi sokakta tartıştığı şahıs tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı.

AW788942 01

 

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeybek Sokak’ta M.U. ile M.C.P. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.U. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet alan M.C.P. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden M.C.P. burada tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler dört adet boş kovan bulurken, yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalara sürüyor. (İHA)

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