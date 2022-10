Baca yangınları felaketiniz olmasın!

MEHMET KIROĞLAN

Baca temizliği ve kombi bakımı konusunda Malatyalıları uyaran Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, Malatya’da her yıl ortalama 25 ila 40 arası baca yangınları ile karşılaştıklarını ve bu yangınların bazen büyük felaketlere yol açtığını belirtti. Katipoğlu, kış aylarında soba ve doğal gaz kombilerinin kullanımına başlanacağı için riskin artacağını dile getirerek, “Bu itibarla vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmadan gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim” dedi.

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesiyle birlikte Malatyalılar da kış hazırlıklarına başladı. Doğal gazı olmayan vatandaşlar odun, kömür, soba ihtiyaçlarını alırken, doğal gazı olan vatandaşlar da kombi temizliğine başladılar. Tam da bu anlamda kış ayı gelmeden vatandaşları baca temizliği konusunda uyaran Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Baca temizliğinin önemine değinen Katipoğlu, normal şartlarda yaz aylarından kış aylarına geçişte tüm bacaların temizlenmesi gerektiğini söyledi.

“FAZLA GEÇ KALINMAMALI”

Düzenli bir şekilde baca temizliği yapılmasına dikkat çeken Katipoğlu, “Baca temizliği düzenli olmalıdır. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde hala bacalarınızı temizlemediyseniz daha fazla geç kalmadan temizleyiniz bu şekilde öncelikle can güvenliğinizi güven altına almış olursunuz. Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2017 tarihli 129 sayılı karar ile kabul edilen Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Denetim Yönetmeliği gereğince Daire Başkanlığımızca yetki verilen profesyonel ekip ve malzeme ile detaylı temizlik yapılarak, daha güvenli ve sağlıklı işlemlerin yapıldığı görülmüştür, bu doğrultuda baca temizleme taleplerinin (www.malatya.bel.tr/kategori /351/1/ilgili-dokumanlar.aspx) adresinde yetkilendirilmiş firmalara iletilip yaptırılması daha sağlıklı ve güvenli temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR BİNANIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Baca yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri de aktaran Katipoğlu, “İlimiz Malatya’da her yıl ortalama 25 ila 40 arası baca yangınları ile karşılaşıyoruz ve yangınlar sadece bacada kalmayıp bazen büyük felaketlere neden oluyor. Türkiye’de her yıl bina yangınlarının yüzde 20’si temizlenmeyen bacalardan ileri gelmektedir. Bacalar temizlenmediğinden dolayı milyarlarca liralık konutlar yanarak tahrip olmaktadır. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış sobalardan dolayı özellikle rüzgârlı havalarda evlerde ‘baca tepmesi’ dediğimiz olaylar sık aralıklarla meydana gelmektedir. Baca gazının tepmesi sonucu gaz içinde bulunan çok zehirli karbonmonoksit gazı zehirlenmelere neden olmaktadır. Yılda en az bir defa bacaların temizlenmesi gereklidir. Bacalar temizlenmediği ve yakıcılar (sobalar, şofbenler ve kombiler) doğru şekilde doğru yere kurulmadığı zaman yakıtlar (kömür, odun, doğal gaz, LPG, karosen ve gaz yağı) eksik ve verimsiz yanmaktadır. Eksik yanma sonucu oluşan kirli gazlar ve partiküller baca tıkanmasına neden olmaktadır. Böylece her yıl onlarca kişi evlerinde zehirlenmekte ve hatta ölmektedirler. Bir binanın yıllık baca temizleme maliyeti ise bina büyüklüğüne bağlı olarak 40-150 TL. arasında değişmektedir” diye konuştu.

“BACALARIN NASIL TEMİZLENECEĞİNİ ÖĞRETMELİ”

“Baca temizliği için Türkiye’de en uygun aylar haziran ve eylüldür” diyen Katipoğlu, “Valilikler, belediyeler, doğal gaz dağıtım şirketleri ve kömür satıcıları bu aylarda baca temizliği için halkı her yıl uyarmalılar. Mutlaka baca temizliği yaptırmalarını sağlamalılar. Bacaların nasıl temizleneceği ve sobaların, kombilerin, şofbenlerin odalara nasıl kurulacağı öğretilmelidir. Belediyeler ve doğal gaz dağıtım şirketleri ve kömür satıcıları, baca temizliği yapacak firmaların elemanlarını eğitmeliler. Bacaların nasıl temizleneceğini öğretmeliler. Baca temizliğinde kullanılacak aletleri göstermeliler. Temizlik firmalarının bu aletleri kullanmalarını sağlamalılar. Kömür ve odun satıcıları bu konuda tüketicilere hizmet vermeliler. Maddi imkanı olmayanların bacalarını nasıl temizleyecekleri broşür basılarak şekillerle anlatılmalıdır. Bacalarda mutlaka baca başlığı kullanılmalıdır. Aksi durumda rüzgarlı havalarda zararlı ve zehirli gazlar teperek zehirlenmelere neden olur. Bacalar yeterli oranda yalıtımlı olmalıdır. Yalıtılmamış bacalar hızlı şekilde soğur. Soğuyan bacalarda sıcak gaz içindeki nem yoğunlaşarak bacalarda daha hızlı tıkanmalara ve duvarlarda lekelenmelere neden olur. Sobada baca çekişi ve yanma verimliliği düşer. Zehirlenmelerin ana sebeplerinden biride sobaların ve şofbenlerin doğru şekilde doğru yere kurulmamasıdır. Soba ve şofben kurarken nelere dikkat edileceği detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Borularla ilgili gerekli kurallar öğretilmelidir. Bu bilgiler halkımıza doğru şekilde anlatılmalıdır. Önümüzdeki süreçte gireceğimiz kış ayları münasebeti ile sobalarımızın ve doğalgaz kombilerimizin kullanımı başlayacağı için risk oldukça artmaktadır. Bu itibarla vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmadan gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim” ifadelerine yer verdi.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Katipoğlu, soba ve bacalarla ilgili uyulması gereken kuralları şöyle sıraladı:

“• Bacaların kurum bağlaması baca çapının küçülmesine ve soba yanma verimliliğinin düşmesine neden olur. Soba kurmadan önce borular ve bacalar mutlaka temizlenmeli.