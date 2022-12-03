Babacan: Amacımız Seçimi Kazanmak Değil, Seçimden Sonra Türkiye’yi Kazanmak

ALİ BABACAN BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Amaçlarının sadece seçimleri kazanmak değil, seçimden sonrada Türkiye’yi kazanmak olduğunu söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biz Türkiye’de ilk olan bir eylem planı hazırladık. Eylem planlarını bugüne kadar 16 ayrı alanda açıkladık, Salı günü 17.’sini açıklayacağız ve aralık sonuna kadar da 22 eylem planını tamamlamış olacağız. Eylem planı demek seçimden sonra kurulacak hükümetin, hükümet programının uygulama planı demek” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya’ya geldi. Malatya ziyaretinde ilk olarak parti il binasında basın mensupları ile bir araya gelen Babacan, daha sonra Soykan Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Son olarak DEVA Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Babacan, 6’lı masa hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Genel Başkan Ali Babacan’ın yanı sıra, Demokrasi ve Atılım Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Gezer, Duygu Aydındiri ve basın mensupları katıldı.

“BİR HÜKÜMET PROGRAMINDAN ÇOK DAHA ÖTE”

DEVA Partisinin kurulalı 2,5 yıl olmasına rağmen bu süre zarfında pandemi şartlarına rağmen çok geniş bir teşkilat ağına sahip olduklarını ifade eden Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün itibari ile 81 ilde, 81 il başkanımız görevinin başında 742 ilçede de ilçe başkanlarımız görevinin başında. Şu anda seçimlere girmeye hak kazanmış olan 27 siyasi parti var Türkiye’de. Aslında 100’ün üzerinde parti var ama bunların 27’si seçime girmeye hak kazanmış durumda ve normalde 41 ilde örgütlendiğiniz zaman ve bu 41 ilin ilçelerinin 3’te 1’inde örgütlendiğiniz zaman seçime girmeye hak kazanıyorsunuz ama biz bunun çok ötesine geçtik, biz 81 ilin ve 742 ilçenin tamamında varız. Aynı zamanda her bölgede aynı ağırlıkta varız. Biz kimlik siyaseti yapmadığımız için dar bir ideoloji siyaseti yapmadığımız için tüm Türkiye’de varız ve tüm Türkiye’de teşkilatlarımız çok güçlü bir pozisyona geldi. Bu bizim birinci çalışma alanımız teşkilatlanmamız. İkinci çalışma alanımız da seçimlerden sonra kurulacak olan hükümetin bugünden çok detaylı bir eylem planını hazırlamak. Eylem planlarını bugüne kadar 16 ayrı alanda açıkladık, Salı günü 17.’sini açıklayacağız ve aralık sonuna kadar da 22’yi tamamlamış olacağız. Eylem planı demek seçimden sonra kurulacak hükümetin, hükümet programının uygulama planı demek. Yaptığımız şey bir hükümet programından çok daha öte. Örneğin 1 nolu Tarım Eylem Planında 56 madde halinde tek tek tarımda ne yapacağımızı açıklıyoruz ve takvime bağlanmış şekilde açıklıyoruz ya da 4 nolu dijital dönüşüm ve teknoloji eylem planında 50 madde halinde neler yapacağımızı, yine takvime bağlı bir şekilde açıklıyoruz. Bunu her alanda sağlıktan tutun, yüksek öğretime kadar, dış politika ve güvenlikten tutun ekonomiye kadar çok geniş bir alanda bu çalışmaları yaptık, yapıyoruz 22 taneyi bu ay sonuna kadar tamamladığımızda bütün bakanlıkların ve bütün kamu kuruluşlarının seçimden sonra ilk günden itibaren ne yapması gerektiği listesi hazırlanmış olacak.” şeklinde konuştu.

“YAKIN SİYASİ TARİHİMİZDE BİR İLK”

6’lı masanın ilk defa parlamenter sistem vesilesi ile kurulduğunu belirten Babacan, “Parlamenter sistem ile ilgili çalışmamızı tamamladık ve şubat sonunda mutabakat metnimizi açıkladık. Kasım’ın 28’inde de anayasa değişiklik paketimizi açıkladık. Aslında 2012 yılından bu yana ilk defa Türkiye de bir anayasa değişiklik teşebbüsünde bulunuldu ve 84 maddelik bir anayasa değişiklik paketini 28 Kasım tarihinde kamuoyu ile paylaştık ve 6 partinin yüzde 100, tam mutabakatı ile bu kadar geniş bir anayasa değişikliği üzerinde uzlaşılması yakın siyasi tarihimizde bir ilk. Türkiye’nin yarınlarında buluşmak, güçlü bir parlamenter sisteme geçmek için gerekli bütün hazırlıkları bugünden tamamlamak bizim için çok önemli. DEVA Partisi olarak kendi parlamenter sistem çalışmamızı 2020’nin sonunda tamamlamıştık. Partimiz mart 2020’de kuruldu, aralık 2020’de de biz kendi çalışmamızı çoktan tamamlamıştık. Bu çalışmamızı 6’lı masaya koyduk, 6’lı masadan diğer çalışmalarla bunlar birleştirildi, bir araya getirildi, mutabakat sağlandı ve 6’lı masadan bu çıktı. Bizim hazırladığımız parlamenter sistem çalışması ile 6’lı masadan çıkanı mukayese ettiğinizde yüzde 95 örtüşür. Çünkü bu gerçekten sapasağlam bir çalışmaydı. Çalışma yapan diğer partilerinde çalışmalarını bir araya getirdiğimizde gerçekten çalışmada iyi emek harcandıysa ve iyi bir akıl teri varsa zaten aklın yolu bir, çalışmalar üç aşağı bir yukarı bir araya geliyor ve bu şekilde uzlaşma sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’DE İLK DEFA YAPILIYOR BU ÇALIŞMA”

DEVA Partisinin hazırladığı eylem planlarının Türkiye’de bir örneğinin olmadığını söyleyen Babacan, “Türkiye’de ilk defa yapılıyor bu çalışma. Bu kadar detaylı bir hazırlık daha önce hiçbir parti tarafından yapılmadı Türkiye’de örneği yok. Bir de seçimlerden önce 6 parti bir araya gelip, seçimden sonraki hükümet programlarını da beraber çalışmaya başlıyor bu da bir ilk. Biliyorsunuz 80’li – 90’lı yıllarda koalisyonlar vardı, bazıları bizim şu anda yaptığımızı koalisyonlara benzetiyor oysaki çok temel bir farklılık var biliyorsunuz koalisyonlar seçimlerden sonra kuruluyordu, seçime doğru giderken partiler birbirleri ile rekabet ediyorlardı. Biz koalisyon değil seçimden önce birlikte hareket eden bir ittifakız. Bu yaptığımız çalışmaları çok kıymetli buluyoruz inşallah Türkiye’nin yarınları için sapasağlam bir hazırlığın, bu ülkenin birikmiş ve derinleşmiş sorunlarını çözmek için son derece önemli olacağını düşünüyoruz” dedi.

“BUGÜNE KADAR HİÇBİR LİDERİN İSMİ GÜNDEME GELMEDİ”

Son olarak basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6’lı masada herhangi bir konuşma gerçekleştirmediklerini ifade ederek, “6 liderin oturduğu, 6’lı masada bugüne kadar hiçbir liderin ismi gündeme gelmedi, hiçbir isimle ilgili bu olur ya da olmaz diye bir değerlendirmede bulunmadık. Daha erken dedik, özellikle ortak politikalar metni bitmeden Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini de sakıncalı buluyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı belirlemenin zamanı değil. Çalışmalar bitikten sonra oturup adayımızın kim olması gerektiği ile ilgili istişarelere başlayacağız. Biz kendi partimiz içerisinde aralık ayı itibariyle şöyle bir süreci başlattık ben arkadaşlarımıza çağrıda bulundum, dedim ki genel merkez yönetim kurulumuza ‘Artık zamanı geliyor bu işin, herkes yavaş yavaş zihninde bir isimleri döndürmeye başlasın, bir iç istişare süreci başlatıyoruz’ dedim dolayısıyla biz partimizin kendi içi istişare sürecini tamamladıktan sonra elde ettiğimiz doneleri 6’lı masaya taşıyacağız, diğer partilerde benzer süreçleri uygulayacaklardır diye tahmin ediyorum ondan sonrada Türkiye için en hayırlı ismi belirleyeceğiz ve inşallah belirleyeceğimiz isim Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak” diye konuştu.