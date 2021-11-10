“Azimle çalışmaya devam edeceğiz”

MUTLU SARIGÜL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle Malatya’da bir anma töreni düzenlendi. Çelek sunma töreninde Anıt Şeref Defteri’ni yazan Vali Aydın Baruş, “Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, gelecek nesillerimize daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da bir anma töreni düzenlendi. Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulmasından sonra tören, saat 09.05’te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından şehir genelindeki sirenlerin çalmaya başlatılması 2 dakikalık saygı duruşu ve 2.Ordu Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle devam etti.

Daha sonra Anıt Şeref Defterini yazan ve imzalayan Malatya Valisi Aydın Baruş, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk,

Ebediyete irtihalinizin 83’üncü sene-i devriyesinde, saygı ve minnetlerimizi sunmak üzere manevi huzurlarınızdayız. Anadolu’nun dört bir taraftan işgal edilerek istiklal ve istikbalimizin sömürgeci güçler tarafından esaret altına alınmak istendiği karanlık günlerde, eşsiz liderliğinizde yekvücut olan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın ve Milletimizin verdiği cansiperane savaşlar neticesinde kazanılan zaferler Türk Milleti’nin makus talihini değiştirmiştir. Milletimizin varlık- yokluk mücadelesini zaferle taçlandırarak bizlere bağımsız ve hür yaşayabileceğimiz bir vatanı hediye eden Zat-ı Aliniz başta olmak üzere, Kahraman Silah Arkadaşlarınız, Aziz Şehitlerimiz ve Şanlı Gazilerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ilelebet payidar kılma uğrunda yılmadan mücadele etmekte kararlıyız.

“RUHUNUZ ŞAD OLSUN”

‘Hürriyet ve İstiklâl benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklâl aşkı ile dolu bir adamım’ sözünüz, Cumhuriyetimizi dahili ve harici bedhahlara karşı koruma mücadelemizde bizler için vazgeçilmez bir ilham kaynağıdır. Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, gelecek nesillerimize daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.10 Kasım’da, ebediyete irtihalinizin hüznünü yüreklerimizde bir kez daha derinden hissederken, Zat-ı Alinizi, Kahraman Silah Arkadaşlarınızı, bedenini ve kanını vatan toprağına feda eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Çelenk sunma töreninin tamamlanmasının ardından protokol, Atatürk Evi Müzesi’ni gezdi.

Törene katılan protokol üyeleri ve diğer katılımcılar Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda devam eden programda, Aziz Atamızın sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi. Battalgazi Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Resul Galip Öner’in “Mustafa Kemal Seslense”, Battalgazi Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Kaysu’nun “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” şiirini okuması ve 2. Ordu Komutanlığı’nda görevli Muhabere Binbaşı Hüseyin Akçelik, Atatürk’ün Askeri Kişiliği ile ilgili konuşma yapmasının ardından Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Oratoryo ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların sunumu ile program sona erdi.