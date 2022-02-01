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Anasayfa / Asayiş / Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen bir Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunuldu.

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