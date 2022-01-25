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Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli’ye gitmek isterken, Yunanistan unsurlarınca fark edilen ve Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Son derece bitkin oldukları öğrenilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekiplerince yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

10 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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