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Anasayfa / Spor / Aytaç Kara İddiası Gündem Oldu!

Aytaç Kara İddiası Gündem Oldu!

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın Yeni Malatyaspor ile anlaştığı yönünde çıkan haberler Türkiye gündemine oturdu.

aytaç kara i̇ddiası gündem oldu!
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Transfer sezonunun bitmesine saatler kala orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın Yeni Malatyaspor ile anlaştığı yönünde çıkan haberler Türkiye gündemine oturdu. Malatya ekibinde yönetimin Galatasaray Kulübü’nden ayrılacağı öne sürülen tecrübeli oyuncu için devreye girdiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı konuşulurken Fatih Terim’in kadroda düşünmediği Aytaç’ın Yeni Malatyaspor’a gelmek istediği yönünde çıkan haberlerden sonra Aytaç Kara ismi sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. Ancak Yeni Malatyaspor’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Doğu Anadolu ekibinin bu futbolcu için devreye girmediği Kara için Yeni Malatyaspor yönetiminin her hangi girişimde bulunmadığı belirtildi.

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